  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تعرف إلى الهاتف الأكثر مبيعاً في العالم

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف إلى الهاتف الأكثر مبيعاً في العالم


وكالات / سما /

كشفت شركة أبحاث السوق Counterpoint عن الهاتف الأكثر مبيعاً على الصعيد العالمي خلال الربع الثالث من عام 2019.

وأشارت الشركة الى ان جهاز iPhone XR الذي تم اطلاقه في منتصف الربع الرابع من عام 2018، ولم يتصدر القائمة ذلك الربع، ولكنه فعلها منذ ذلك الحين، وحصل على 3 في المئة من حصة السوق، وتمكن من تجاوز مبيعات نموذج iPhone 11 الذي احتل المركز الخامس في ربع الإطلاق الخاص به، واستحوذ على 1.6 في المئة من مبيعات آيفون العالمية.

وجاء ترتيب الهواتف الـ10 الأكثر مبيعاً على مستوى العالم على الشكل التالي:

iPhone XR

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A50

Oppo A9

iPhone 11

Oppo A5s

Samsung Galaxy A20

Oppo A5

Xiaomi Redmi A7

Huawei P30

وبحسب تحليل شركة Counterpoint فإن هذه النتائج رغم كونها مفاجئة للبعض إلا انها تشير الى أن المستهلكين يتوقون للاستمتاع بأحدث وأكبر تقنيات آبل، لكنهم يترددون في إنفاق أكثر من ألف دولار على جهاز جديد.

#هاتف #المبيعات

الأكثر قراءة اليوم

ألمانيا ترد على إعلان الجنائية الدولية بشأن إسرائيل.. ماذا قالت؟

حوامة شخصية جديدة سيحملها جميع الجنود في ميدان المعركة.. تعرف عليها

الاحتلال يبرر إرتكاب مجزرة عائلة السواركة بغزة.. وكوخافي: "الحزام الاسود" حققت أهدافها!

الرئيس عباس: دولة الاحتلال لا تريد أن تجري الانتخابات في القدس

"يديعوت" تكشف إسرائيل ستنجر قريبًا للمعركة في سوريا.. وإيران لن تقف مكتوفة الأيدي!

في هجوم حاد وعنيف...الحريري: لن أكون في حكومة بها باسيل ولا أسمح بـ"شيطنة السنة"!

لأول مرة في تاريخها : السعودية تحتفل بعيد رأس السنة الميلادية

الأخبار الرئيسية

حماس: لا انتخابات دون القدس و يجب أن يصدر عباس المرسوم فورًا دون إذن الاحتلال

إصابة 3 مقاومين بانفجار عرضي شمال قطاع غزة

نتنياهو : 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة قريبًا

l

كيف استبقت المدعية الدولية مقاطعة إسرائيل المحتملة لمحكمة لاهاي؟

غضب في غلاف غزة من تصريحات الوزير غالنت ماذا قال ؟؟