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إقرأ هذا الخبر .. إذا كنت تملك هاتفاً يعمل بنظام أندرويد

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إقرأ هذا الخبر .. إذا كنت تملك هاتفاً يعمل بنظام أندرويد


وكالات / سما /

تُعتبر الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد من أكثر الأجهزة شعبية في جميع أنحاء العالم.

ولكن إذا كنت تمتلك هاتفاً ذكياً يعمل بنظام أندرويد، فقد تحتاج إلى إعادة تقييم التطبيقات التي قمت بتثبيتها على جهازك، حيث اكتشف باحثون من شركة وايت أوبس أن أكثر من 100 تطبيق خطير تحتوي على إعلانات احتيالية.

وفي التفاصيل أنّ مدونة حول النتائج التي توصلت إليها الشركة قالت: "قام فريق وايت أوبس مؤخراً بتحديد أكثر من 100 تطبيق ضار، مع أكثر من 4.6 مليون عملية تحميل، تبث إعلانات احتيالية، وتستخدم جميع التطبيقات حزمة تعليمات برمجية شائعة يطلق عليها سوراكا".

وتبين للباحثين أن هذه التطبيقات تحتوي على رمز يسمح لها بعرض الإعلانات المزعجة على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في ظل ظروف معينة.

ويجب على مستخدمي أندرويد حذف هذه التطبيقات "الخطرة" فوراً، ويحذر الخبراء من أن هذه التطبيقات مزعجة بلا شك، إلا أنها أيضاً قادرة على الاختباء، مما يجعل العثور عليها أمراً صعباً للغاية.

ماذا تتضمن التطبيقات؟

وتتضمن التطبيقات التي تم تمييزها في الدراسة العديد من البرامج الشائعة، بما في ذلك Best Fortune Explorer الذي يضم أكثر من 100 عملية تنزيل.

وتشمل بعض التطبيقات الأخرى: Cute Kittens Puzzlegame و Noise Detector Tool و Fake Caller.

وأضاف تقرير الشركة "يواصل فريق وايت أوبس مراقبة هذه الحزم، وسيحدد أية حزمة ناشئة، ونوصي بشدة بإزالة هذه تطبيقات مدرجة من هذه التطبيقات".

#أندرويد #هاتف

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