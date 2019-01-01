آيسر تعلن عن طرح جهاز الحاسوب المحمول الجديد

وكالات / سما /

أعلنت شركة آيسر عن طرح جهاز الحاسوب المحمول الجديد "نايترو 5" والمزود ببطاقة الرسومات من نوع NVIDIA® GeForce® TX 1650 4GB. ويوفر الجهاز الجديد للمستخدمين صوراً مبهرة وتجاوباً سريعاً بفضل التقنية الجديدة للمعالجة وعرض الصور والرسومات.

يعمل جهاز "نايترو 5" بمعالج إنتل من الجيل التاسع Intel® Core i7 ويتيح للمستخدمين الاستمتاع بألعابهم المفضلة بتفاصيل استثنائية عبر شاشة قياس 15٫6 بوصة ذات دقة فائقة ومزودة بتقنية التبديل بين اللوحات (IPS) أو مع لوحة بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، علاوة على حجم الشاشة بالنسبة للهيكل والذي يبلغ 80%.

ويمكن ممارسة ألعاب الفيديو على حاسوب "نايترو 5" عبر شبكة Gigabit Wi-Fi 5 بتقنية MU-MIMO 2×2. كما يمكن للمستخدمين توصيل الأجهزة والأدوات الداعمة عبر مجموعة من المنافذ مثل HDMI 2.0 والجيل الأول من USB Type-C 3.1 (بقدرة انتقال بيانات تصل إلى 5 جيجابت في الثانية)، وغيرها.

تم تزويد جهاز "نايترو 5" أيضاً بمراوح مزدوجة، بالإضافة إلى تقنية CoolBoost من آيسر ومنفذ التهوية المزدوج المصممين للحفاظ على برودة الحاسوب خلال فترات اللعب الطويلة. وتعمل تقنية CoolBoost على زيادة سرعة المراوح بنسبة 10% وزيادة تبريد وحدة المعالجة المركزية CPU ووحدة المعالجة الرسومية GPU بنسبة 9% مقارنةً بالوضع التلقائي.

كما يحتوي الجهاز على مُحسِّن الشبكة (Optimizer Network) من آيسر لتحسين الألعاب عبر الإنترنت والحفاظ على تدفق البيانات بسرعة وقوة. وتساعد واجهة المستخدم الرسومية (GUI) السهلة الاستخدام على إدارة معدَّل نقل البيانات عبر كلٍ من الوضع التلقائي – تصنيف البرامج وترتيب الأولويات للتخلص من مشكلات الشبكة – أو يدويّاً عن طريق السماح للمستخدمين بضبط الأولويات أو تغيير معدل نقل البيانات لكل تطبيق، أو حتى حظر تطبيقات محددة للحصول على أفضل تجربة اتصال بالشبكة.

السعر والتوافر

يتوفر الحاسوب المحمول "نايترو 5" المزودبشاشة قياس 15 بوصة عالية الدقة بتقنية IPS في المملكة العربية السعودية لدى جرير، وإكسترا، وإكسايت بسعر يبدأ من 3999 ريال سعودي.

تجدر الإشارة إلى أن مواصفات هذه المنتجات الجديدة وأسعارها ومدى توافرها قد تتباين حسب المنطقة. للاطلاع على توافر المنتج ومواصفاته وأسعاره في أسواق محددة، يمكن التواصل مع أقرب مكتب أو وكيل لشركة آيسر عبر الموقع الإلكتروني: https://www.acer.com/ac/en/AE/content/series/nitro5

هذا الموضوع آيسر تعلن عن طرح جهاز الحاسوب المحمول الجديد "نايترو 5" مع أحدث معالج وأداء فائق للرسومات ظهر على التقنية بلا حدود.