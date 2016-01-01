  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تشيلسي يفسد خطط كونتي برقم تعجيزي

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يفسد خطط كونتي برقم تعجيزي


وكالات / سما /

حدد نادي إنتر ميلان احتياجاته لدعم الجبهة اليسرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بإحدى الصفقات من الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن المدير الفني لإنتر أنطونيو كونتي وضع المدافع الإسباني ماركوس ألونسو، لاعب تشيلسي، هدفًا أوليًا لدعم فريقه في الشتاء.

ورغم ذلك، فقد أشارت الصحيفة إلى أن السعر المطلوب في ألونسو قد يقف عائقًا أمام تحقيق رغبة كونتي.

وكان الفني الإيطالي قد ضم ألونسو إلى صفوف تشيلسي عندما درب كونتي البلوز في 2016.

وأوضحت أن تشيلسي يشترط الحصول على 40 مليون يورو مقابل بيع ماركوس ألونسو للنيراتزوري.

وقد يدفع هذا الرقم الكبير إدارة إنتر ميلان للتفكير في المدافع الفرنسي لايفين كورزاوا، ظهير باريس سان جيرمان، الذي ينتهي تعاقده في حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن ألونسو الذي سيبلغ 29 سنة هذا الأسبوع، لم يلعب سوى 14 مباراة فقط بقميص البلوز هذا الموسم.

#تشيلسي #كونتي

الأكثر قراءة اليوم

ألمانيا ترد على إعلان الجنائية الدولية بشأن إسرائيل.. ماذا قالت؟

الاحتلال يبرر إرتكاب مجزرة عائلة السواركة بغزة.. وكوخافي: "الحزام الاسود" حققت أهدافها!

حوامة شخصية جديدة سيحملها جميع الجنود في ميدان المعركة.. تعرف عليها

"يديعوت" تكشف إسرائيل ستنجر قريبًا للمعركة في سوريا.. وإيران لن تقف مكتوفة الأيدي!

في هجوم حاد وعنيف...الحريري: لن أكون في حكومة بها باسيل ولا أسمح بـ"شيطنة السنة"!

لأول مرة في تاريخها : السعودية تحتفل بعيد رأس السنة الميلادية

"بنستناك في إسرائيل" .. تفاصيل رسالة أفيخاي أدرعي لمحمد صلاح

الأخبار الرئيسية

إصابة 3 مقاومين بانفجار عرضي شمال قطاع غزة

نتنياهو : 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة قريبًا

l

كيف استبقت المدعية الدولية مقاطعة إسرائيل المحتملة لمحكمة لاهاي؟

غضب في غلاف غزة من تصريحات الوزير غالنت ماذا قال ؟؟

DSC_0605

الرئيس عباس: دولة الاحتلال لا تريد أن تجري الانتخابات في القدس