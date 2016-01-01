تشيلسي يفسد خطط كونتي برقم تعجيزي

وكالات / سما /

حدد نادي إنتر ميلان احتياجاته لدعم الجبهة اليسرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بإحدى الصفقات من الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن المدير الفني لإنتر أنطونيو كونتي وضع المدافع الإسباني ماركوس ألونسو، لاعب تشيلسي، هدفًا أوليًا لدعم فريقه في الشتاء.

ورغم ذلك، فقد أشارت الصحيفة إلى أن السعر المطلوب في ألونسو قد يقف عائقًا أمام تحقيق رغبة كونتي.

وكان الفني الإيطالي قد ضم ألونسو إلى صفوف تشيلسي عندما درب كونتي البلوز في 2016.

وأوضحت أن تشيلسي يشترط الحصول على 40 مليون يورو مقابل بيع ماركوس ألونسو للنيراتزوري.

وقد يدفع هذا الرقم الكبير إدارة إنتر ميلان للتفكير في المدافع الفرنسي لايفين كورزاوا، ظهير باريس سان جيرمان، الذي ينتهي تعاقده في حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن ألونسو الذي سيبلغ 29 سنة هذا الأسبوع، لم يلعب سوى 14 مباراة فقط بقميص البلوز هذا الموسم.