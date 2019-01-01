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مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب فرنسي 2019

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب فرنسي 2019


وكالات / سما /

حصد كيليان مبابي نجم فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي جائزة أفضل لاعب فرنسي لعام 2019 من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وتفوق اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً على كل من أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة الإسباني ورافاييل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى نجولو كانتي نجم خط وسط تشيلسي الإنجليزي، اللاعب الذي حصل على الجائزة نفسها العام الماضي.

ولعب مبابي دوراً بارزاً في تحقيق منتخب فرنسا للقب كأس العالم 2018 في روسيا، ثم قدم موسماً كبيراً جداً مع باريس سان جيرمان، حيث حصد لقبي الدوري الفرنسي وبطولة الكأس الثانية، عطفاً على المردود الفردي المذهل، ومنافسة ليونيل ميسي أسطورة البرسا على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، والتي تفوق فيها البرغوث الأرجنتيني وصاحب الكرات الذهبية الست بـ 36 هدفاً.

في المقابل، لم يحصد جريزو أي ألقاب الموسم الماضي مع أتلتيكو مدريد، ونفس الحال بالنسبة لفاران مع ريال مدريد في موسم كارثي.

يُذكر أن الفائز بهذه الجائزة يتم اختياره عن طريق تصويت خاص عن طريق الصحفيين والفائزين السابقين بالجائزة.

#كيليان مبابي #جريزمان

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