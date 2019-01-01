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"اليوفي" على أعتاب حسم صفقة الموسم

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"اليوفي" على أعتاب حسم صفقة الموسم


وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحافية إيطالية, أن نادي يوفنتوس اقترب من التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند نجم فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، المطلوب من عدة أندية أوروبية كبرى، ليضع كلمة النهاية في الصراع على الهداف الواعد.

وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية, أن "اليوفي" سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند والبالغة 30 مليون يورو، لضمه خلال "الميركاتو" الشتوي في شهر يناير المقبل, إذ سيحصل على 3.5 مليون يورو سنويا، بحسب العقد المزمع توقيعه مع "البيانكونيري".

ويلعب النجم الهداف في صفوف سالزبورغ منذ يناير 2019، بعدما انتقل من مولده النرويجي مقابل 5 ملايين يورو, إذ سجل هذا الموسم 28 هدفا مع سالزبورغ في كل المسابقات، وصنع 7 أهداف أخرى.

وارتبط هالاند بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة، في ظل علاقته بمواطنه أولي جونار سولشاير مدربه السابق في مولده والمدرب الحالي لـ"الشياطين الحمر"، وكذلك بوروسيا دورتموند الألماني وريال مدريد الإسباني، اللذين يبحثان عن ضم مهاجمين.

يشار إلى أن هالاند حصل على جائزة أفضل لاعب في النمسا لعام 2019، متفوقا على الثنائي مارسيل سابيتزر لاعب لايبزيغ، وديفيد ألابا مدافع بايرن ميونيخ الألماني.

#يوفنتوس #إيرلينج هالاند

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