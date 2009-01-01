ليفاندوفسكي البطل وميسي الوصيف في 2019

وكالات / سما /

سينهي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، عام 2019 كأفضل هداف على مستوى النخبة.

وفي هذا الصدد، أبرزت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ليفاندوفسكي سجل 54 هدفًا خلال 58 مباراة، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، هذا العام.

وقد سيطر الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على هذه الأفضلية، في العقد الماضي، باستثناء عام 2009 الذي تسيده إيدين دجيكو، و2017 الذي جاء على قمته هاري كين.

ونجح ميسي في تسجيل 50 هدفًا خلال 58 مباراة، مع برشلونة والأرجنتين، في 2019، لكنه غاب عن 4 مباريات مع منتخب بلاده.

وفي المركز الثالث، حل كيليان مبابي، الذي سجل 44 هدفًا في 49 مباراة، برفقة باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.

ويحتل رحيم ستيرلينج المركز الرابع هذا العام، برصيد 41 هدفًا، أحرزها بقميصي مانشستر سيتي وإنجلترا، لكنه يملك إمكانية زيادة رصيده، حيث تتبقى جولتان في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل نهاية 2019.