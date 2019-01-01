  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

موريسون : لا نعترف بفلسطين أو بوضعها في محكمة لاهاي

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موريسون : لا نعترف بفلسطين أو بوضعها في محكمة لاهاي


القدس المحتلة / سما /

بعث رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن بلاده لا تعترف بـ "دولة فلسطين" أو وضعها كدولة عضو في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
 
وقال موريسون في رسالة لنتنياهو وفق القناة 7 العبرية: "وبالتالي اعتقد أن المحكمة ليس لها أي سلطة في هذا الشأن".

وأضاف أن مسألة الحدود والأراضي لا يمكن تحديدها إلا في المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل.
 
وجاء رد موريسون على رسالة بعث بها نتنياهو في نهاية هذا الأسبوع إلى العديد من القادة بشأن قرار المدعي في المحكمة بمقاضاة إسرائيل على جرائم حرب.

الأكثر قراءة اليوم

ألمانيا ترد على إعلان الجنائية الدولية بشأن إسرائيل.. ماذا قالت؟

الاحتلال يبرر إرتكاب مجزرة عائلة السواركة بغزة.. وكوخافي: "الحزام الاسود" حققت أهدافها!

حوامة شخصية جديدة سيحملها جميع الجنود في ميدان المعركة.. تعرف عليها

"يديعوت" تكشف إسرائيل ستنجر قريبًا للمعركة في سوريا.. وإيران لن تقف مكتوفة الأيدي!

في هجوم حاد وعنيف...الحريري: لن أكون في حكومة بها باسيل ولا أسمح بـ"شيطنة السنة"!

لأول مرة في تاريخها : السعودية تحتفل بعيد رأس السنة الميلادية

"بنستناك في إسرائيل" .. تفاصيل رسالة أفيخاي أدرعي لمحمد صلاح

الأخبار الرئيسية

إصابة 3 مقاومين بانفجار عرضي شمال قطاع غزة

نتنياهو : 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة قريبًا

l

كيف استبقت المدعية الدولية مقاطعة إسرائيل المحتملة لمحكمة لاهاي؟

غضب في غلاف غزة من تصريحات الوزير غالنت ماذا قال ؟؟

DSC_0605

الرئيس عباس: دولة الاحتلال لا تريد أن تجري الانتخابات في القدس