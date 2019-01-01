موريسون : لا نعترف بفلسطين أو بوضعها في محكمة لاهاي

القدس المحتلة / سما /

بعث رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن بلاده لا تعترف بـ "دولة فلسطين" أو وضعها كدولة عضو في محكمة العدل الدولية في لاهاي.



وقال موريسون في رسالة لنتنياهو وفق القناة 7 العبرية: "وبالتالي اعتقد أن المحكمة ليس لها أي سلطة في هذا الشأن".

وأضاف أن مسألة الحدود والأراضي لا يمكن تحديدها إلا في المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل.



وجاء رد موريسون على رسالة بعث بها نتنياهو في نهاية هذا الأسبوع إلى العديد من القادة بشأن قرار المدعي في المحكمة بمقاضاة إسرائيل على جرائم حرب.