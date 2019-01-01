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نتنياهو : 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة قريبًا

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة قريبًا


قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه سيتم في غضون الأسبوعين المقبلين الموافقة على خطة للترويج من أجل بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن تلك التصريحات أطلقها نتنياهو أمام الناخبين من حزب الليكود خلال جولته التي قام بها أمس في عدد من المناطق.

وأشار إلى أن الخطة ستشمل توسيع مناطق صناعية موجودة في عدد من المستوطنات. مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط سيقر الخطة.

وستجري يوم غد الخميس، الانتخابات الداخلية لحزب الليكود والتي سيتنافس فيها نتنياهو مع جدعون ساعر على زعامة الحزب.

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