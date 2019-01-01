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هنية يهاتف المطران حنا ويحمل الاحتلال مسؤولية تسممه

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف المطران حنا ويحمل الاحتلال مسؤولية تسممه


غزة / سما /

هاتف اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا بعد وعكة صحية ألمت به.

وتمنى هنية للمطران حنا الشفاء العاجل، وذلك بعد وصوله إلى الأردن لتلقي العلاج إثر تعرضه لوعكة صحية.

وكان حنا حمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التسبب بالوعكة الصحية، متهمًا إياه بتدبير حادثة التسمم التي تعرض لها قبل أيام بالقرب من البطريركية في المدينة المقدسة.

وأوضح حنا أن المادة التي استنشقها لا يملكها إلا أجهزة ومؤسسات الاحتلال، والتي استهدفت اغتياله أو إبقاءه مريضًا مدى الحياة.

ودان رئيس المكتب السياسي لحماس هذه الجريمة، والتي تضاف إلى جرائم الاحتلال ضد الشعب ومؤسساته الدينية.

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