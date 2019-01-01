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وفاة شاب متأثرا بإصابته بحادث سير في جنين

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة شاب متأثرا بإصابته بحادث سير في جنين


جنين / سما /

أعلنت مصادر طبية، صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة الشاب عبد الكريم فادي مناصرة (22 عاما) من سكان مدينة جنين، متأثرا بإصابته بحادث سير الليلة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الحادث وقع بين مركبة ودراجة نارية قرب قرية تلفيت شرق جنين، نتج عنه إصابة الشاب مناصرة بجروح خطيرة نقل إثرها إلى مستشفى الرازي في المدينة، قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى داخل أراضي الـ48، حيث أعلن الأطباء وفاته متأثرا بإصابته.

وأضاف ارزيقات أن خبراء الحوادث فتحوا تحقيقا، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

#وفاة #حادث سير

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