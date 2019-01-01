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آليات الاحتلال تتوغل وتجرف أراضي شمال بيت حانون

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آليات الاحتلال تتوغل وتجرف أراضي شمال بيت حانون


بيت حانون / سما /

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، في أراضي المواطنين الزراعية شمال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وسط أعمال تجريف، وإطلاق نار.

وأفادت مصادر اعلاميه ، بأن ست آليات عسكرية إسرائيلية (ثلاث جرافات وثلاث دبابات) انطلقت من مواقع الاحتلال خلف الشريط الحدودي شمال بيت حانون صوب أراضي المواطنين الزراعية، حيث شرعت الجرافات بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار متقطع.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي بين الفينة والأخرى التوغل في أراضي المواطنين الحدودية، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

#آليات #الاحتلال

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