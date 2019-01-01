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إسرائيل.. تسريب مواد حساسة مرتبطة بقضية "الجنس مقابل التعيينات"

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل.. تسريب مواد حساسة مرتبطة بقضية "الجنس مقابل التعيينات"


القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة الإسرائيلية الثانية، بأن مواد حساسة للغاية تسربت من هاتف المحامي آفي نافيه، رئيس نقابة المحامين السابق، والمشتبه فيه بقضية أطلق عليها "الجنس مقابل التعيينات".

وحسب تقرير القناة، تتضمن المواد آلاف محادثات الـ"واتساب"، والفيديوهات، والصور والملفات وأسماء وزراء وسياسيين وصحافيين كبار ومحامين وقضاة ومسؤولين كبار في تطبيق القانون مرتبطين بالقضية.

وهناك مخاوف من أن هذه المواد المسربة، يمكن أن تصل إلى جهات إجرامية، وأن تستغل بابتزاز كبار المسؤولين المرتبطين في هذه المحادثات، التي يتعلق جزء من فحواها بمحاميات، وذلك وسط تقديرات، بأن المواد فعلا وصلت إلى جهات غير مرتبطة بوكالات تطبيق القانون، وحتى إلى جهات مرتبطة بالجماعات الإجرامية.

وذكر التقرير أيضا أن نافيه، نفسه عبر عن مخاوفه من إمكانية نشر هذه المواد، بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها النيابة للإبقاء على سريتها، حيث حذرت "الجمهور والإعلام من وجود أمر بحظر نشر أي تفاصيل حول قضية الجنس مقابل التعيين، بما فيها المواد التي كانت في هاتف نافيه".

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