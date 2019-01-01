جنرال إسرائيلي يعترف بأن جنوده "يخشون" الدخول إلى إحدى المستوطنات

القدس المحتلة / سما /

اعترف جنرال إسرائيلي الثلاثاء، بأن جنوده "يخشون" الدخول إلى مستوطنة يتسهار، الواقعة قرب نابلس في الضفة الغربية. وقال قائد لواء منطقة "شومرون" في الجيش الإسرائيلي سغيف دهان، في حديث استمر لعدة ساعات مع مستوطني يتسهار، إنه "قد ارتُكبت أخطاء لدى اعتقال جنوده، أحد المستوطنين في المنطقة".

وساد منطقة "يتسهار"، أشد المستوطنات الإسرائيلية تشددا، توتر بين المستوطنين والجيش الإسرائيلي، منذ الأشهر الماضية، حيث اندلعت مواجهات بين الجيش وتيار "فتية التلال" الاستيطاني، الذي القوا الحجارة على الجنود، الذين ردوا بوسائل تفريق المظاهرات، ما أسفر عن إصابات بين الطرفين، واعتقالات في صفوف المستوطنين. كما أسفرت تلك الأحداث عن أضرار كبيرة في عتاد وممتلكات الجنود. و"عاقب" الأمن الإسرائيلي "المشاغبين"، بتفكيك بؤرة استيطانية غير شرعية في المنطقة، والإعلان عنها "منطقة عسكرية مغلقة"، وعززوا انتشار القوات في المنطقة، بكتيبة جديدة من حرس الحدود.

ووجه الجنرال تحذيرا شديد اللهجة للمستوطنين فقال، "أكثر ما يزعجني هو أن الجنود يخافون. أعتقد أن وضعا يخاف فيه جندي على جسده وحريته، عندما يتجول في يتسهار، هو وضع غير مقبول. هناك خط أحمر يحتاج دائمًا إلى الظهور بصورة واضحة: لن نحوّل جنودنا إلى أدوات في هذه اللعبة".

ولكنه عاد ليحمّل الأمن شيئا من المسؤولية، حينما وصف كتيبة حرس الحدود المُنتشرة في المنطقة، بـ "الأكثر انكسارًا في الضفة الغربية". وأضاف "الجنود هناك في وضع سيء، معنوياتهم منخفضة. لقد تجنّدوا لغرض معين، وفجأة وجدوا أنفسهم هنا. لقد انهاروا وارتكبوا أخطاء واعتدوا على المستوطنين. لا أقبل اعتداء على أي مستوطن من يتسهار. بالنسبة لي هذه كارثة".

وفي نقطة تحوّل في التوتر بين المستوطنين والأمن، اعتقل الأخير المستوطن نيريا زاروغ، الذي تحصّن في منزله رافضا الالتزام بالمرسوم الذي يقضي بإبعاده عن المنطقة. واعتبر الجنرال الاعتقال "خطأ كبيرا جدا وغير جيد"، مُلقيا باللائمة على من أشرف على عملية الاعتقال.

وتفرّق إسرائيل بين المستوطنين الذين تعتبرهم "شرعيين"، وتيار"فتية التلال" الذي تعتبره "خارجا عن القانون". لكن المجتمع الدولي لا يفرق بين المستوطنين، ويعتبر الاستيطان كله منافيا للقانون الدولي. وكسرت الولايات المتحدة هذا الإجماع الدولي، حينما أعلن وزير خارجيتها مايك بومبيو، أن المستوطنات الإسرائيلية لا تتنافى مع القانون الدولي.