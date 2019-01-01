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السلطات السعودية تفرج عن فلسطيني وترحله إلى الأردن

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات السعودية تفرج عن فلسطيني وترحله إلى الأردن


رام الله / سما /

قال حساب "معتقلي الرأي" على تويتر، إن السلطات السعودية أطلقت سراح المهندس الفلسطيني بشأر أنيس، والذي اعتقل ضمن حملة طالت نحو 60 فلسطينيا في نيسان/ أبريل الماضي.


وأضاف الحساب المختص بالمعتقلين في السعودية، إن السلطات نقلت أنيس من سجنه إلى مطار الرياض مباشرة، تمهيداً لترحيله الأربعاء مع عائلته إلى الأردن.


وأنيس هو ثاني المُفرج عنهم من الحملة التي طالت أكثر من 60 فلسطينياً من المقيمين في السعودية في نيسان/ أبريل، اعتقلوا على خلفية نشاطهم لدعم القضية الفلسطينية.

وكان السلطات السعودية أفرجت في العشرين من الشهر الجاري عن المعتقل الفلسطيني المهندس عبد الله عوض عودة، وهو أول معتقل تفرج عنه السعودية، من ضمن 62 معتقلا فلسطينيا وأردنيا في السجون السعودية دون محاكمات.

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