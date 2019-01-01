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إسرائيل ترحب برسالة تهنئة إماراتية بمناسبة عيد يهودي

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل ترحب برسالة تهنئة إماراتية بمناسبة عيد يهودي


القدس المحتلة / سما /

عبّرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن سعادتها بتلقيها التهاني من سفارات دولة الإمارات في العالم بمناسبة عيد "حانوكا" (عيد الأنوار).


ونشرت الخارجية الإسرائيلية تغريدة لها على صفحتها الرسمية في "تويتر"، مساء الثلاثاء، أكدت من خلالها أن الإمارات وجهت التهنئة لإسرائيل بمناسبة حلول عيد حانوكا اليهودي، وهو ما ثمنته الصفحة.


وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" على لسان مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية: 

بضمن التهاني الجميلة العديدة التي تلقيناها بمناسبة حلول عيد حانوكا، سررنا بتلقي التهاني من سفارات دولة الإمارات في العالم. نحن نثمن هذه الرسائل الدافئة، ونأمل أن تشهد العلاقات بين إسرائيل والإمارات المزيد من النمو في عام 2020.

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