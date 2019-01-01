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اشتية: ستبقى فلسطين نقطة الإشعاع إلى كل العالم بالمحبة والسلام والحرية والكرامة

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: ستبقى فلسطين نقطة الإشعاع إلى كل العالم بالمحبة والسلام والحرية والكرامة


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "هذا اليوم تتجلى بيت لحم وفلسطين وشعبها بأجمل صورة، هذا الشعب الذي أنعم الله عليه أن يكون حارس هذه الأرض المقدسة، وسنبقى أوفياء لها".

جاء ذلك خلال كلمته في حفل استقبال لمناسبة أعياد الميلاد أقامته بلدية بيت لحم، مساء الثلاثاء، بحضور وزيرة الصحة مي كيلة، ورئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، وعدد من الشخصيات الدينية والاعتبارية.

وأضاف رئيس الوزراء: "اليوم هو عيد، والذي يعني الفرح، والشعب الفلسطيني وهو يفرح أيضا يجاهد في أن تتحقق أمانيه بالاستقلال والدولة، وهذا اليوم تمنينا أن يكون بيننا أهلنا من مسيحيي قطاع غزة، وأهلنا من مسيحيي لبنان، وكل الشتات الفلسطيني".

وتابع : "من هنا، من بيت لحم انطلقت شرارة النور، ومن هنا انطلقت رسالة المحبة، وفلسطين ستبقى نقطة الإشعاع إلى كل العالم بالمحبة والسلام والحرية والكرامة، إان كان يجمعنا الألم وتوحدنا المعاناة، اليوم يجمعنا الفرح".

وقد حضر رئيس الوزراء قداس منتصف الليل لطائفة الأنجليكان في دير الروم الأرثذوكس.

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