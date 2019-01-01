اجواء عاصفة وتحذير من السيول الأيام القادمة

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة أن تتأثر فلسطين اليوم الأربعاء وخلال اليومين القادمين بمنخفض جوي عميق يصاحبه انخفاض ملموس على درجات الحرارة ورياح شديدة تتجاوز 90 كم/ ساعة وأمطار غزيرة تتجاوز 150 ملم في أجزاء من الشمال والوسط، كما ستتأثر فلسطين بمنخفضات جديدة الأسبوع القادم.

الأربعاء – رياح قوية وغبار وجبهة هوائية باردة مساءً

تنخفض درجات الحرارة، وتهب رياح قوية وغبار وتسقط أمطار خلال ساعات النهار على بعض المناطق الشمالية، وخلال ساعات المساء تعبر جبهة هوائية باردة وتسقط الأمطار على المناطق الشمالية وتمتد للمناطق الوسطى وتكون رعدية غزيرة على فترات، مع أفضلية واضحة للمناطق الشمالية من حيث هطول الأمطار.

الخميس – انخفاض جديد والأمطار تسقط على كافة المناطق خاصة مساءً

انخفاض جديد على درجات الحرارة، وأمطار غزيرة على الشمال وبعض مناطق الوسط، ومع ساعات المساء يشتد تساقط الأمطار ليشمل معظم المناطق، ويرتفع في هذا اليوم خطر تشكل السيول والفيضانات، وتكون الأمطار مصحوب بالبرد والعواصف الرعدية.

الجمعة – أجواء باردة وماطرة فوق كافة المناطق

تواصل درجات الحرارة انخفاضها، وتسقط أمطار تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحياناً فوق كافة المناطق، ويستمر التحذير من خطر تشكل السيول والفيضانات.

السبت – منخفض جوي جديد يؤثر على فلسطين

تستمر الأجزاء باردة، وتسقط أمطار على كافة المناطق، نتيجة تأثر فلسطين بمنخفض جوي جديد مصحوب بكتلة هوائية باردة

التحذيرات العامة خلال فترة تأثير المنخفض الجوي

1-خطر شدة سرعة الرياح التي تتجاوز في بعض هباتها 90 كم / ساعة

2-خطر تشكل السيول والفيضانات في مختلف المناطق

3-خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض

4-خطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط زخات البرد احيانا