الرئيس يستقبل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الأردني سامي الداوود

بيت لحم / سما /

استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، في بيت لحم، ممثل العاهل الأردني، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، والوفد المرافق، بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى فلسطين محمد أبو وندي.

ورحب الرئيس، بالوزير الأردني، في مدينة مهد المسيح عليه السلام، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني والأردني.

وحضر اللقاء، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.