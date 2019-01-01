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أمين عام مجلس الوزراء يستقبل نظيره الأردني

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمين عام مجلس الوزراء يستقبل نظيره الأردني


رام الله / سما /

استقبل أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الأردني سامي الداوود، بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى فلسطين محمد أبو وندي، والوفد المرافق لهما.

وعبر غانم عن تقديره العميق وتقدير شعبنا الفلسطيني وقيادته للمواقف الأردنية، بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الثابتة والداعمة لشعبنا وقضيته العادلة على المستويات كافة.

وأكد حرص الحكومة الفلسطينية على تعزيز وتطوير العلاقات مع المملكة الأردنية الشقيقة في مختلف المجالات، والتنسيق المستمر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، متمنياً للأردن وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، أكد الداوود عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين والقيادتين الأردنية والفلسطينية، واستعداد المملكة التام لتقديم كافة أشكال الدعم، مشيدا بعمل الحكومة الفلسطينية وإصرارها على النهوض بقطاع الخدمات الفلسطيني، خاصة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتناول اللقاء بين الجانبين عددا من القضايا، أبرزها إمكانية إجراء الانتخابات الفلسطينية المقبلة في مدينة القدس، وطبيعة الصعوبات التي يواجهها المقدسيون جراء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحقهم.

وفي هذا السياق، أكد غانم أن هدف الحكومة الأساسي هو تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، وتوفير كافة مقومات الصمود التي تمكنه من العيش بسلام وأمن وأمان.

وفي سياق آخر، استعرض الجانبان آلية عمل مجلس الوزراء في كلا البلدين، واتفقا على أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين، فيما يتعلق بالإعداد لجلسات مجلس الوزراء.

وسلم غانم تقرير متابعة نتائج زيارة الوفد الوزاري الفلسطيني إلى الأردن الشقيق خلال شهر تموز الماضي إلى نظيره الأردني، حيث أبدى الوزير الأردني اهتمامه الكبير بتحقيق كافة النتائج المرجوة.

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