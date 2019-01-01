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العاصفة في الطريق إلينا: رياح شديدة وأمطار غزيرة على غير المعتاد وخوف من الفيضانات!

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاصفة في الطريق إلينا: رياح شديدة وأمطار غزيرة على غير المعتاد وخوف من الفيضانات!


القدس المحتلة / سما /

قالت  صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، اليوم الثلاثاء، إنه ابتداء من الليلة سيبدأ هطول الأمطار في شمال البلاد ورياح تصل إلى 50-80 كلم/س وقد تلحق أضرار .

وذكرت الصحيفة، أنه ابتداء من الغد يتوسع هطول الأمطار إلى وسط البلاد مع أجواء عاصفة في الجنوب ويمتد هطول الأمطار إلى النقب الشمالي في ساعات المساء، وهناك خوف من الفيضانات في المناطق الساحلية والمنخفضة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن يوم الخميس سوف يستمر الطقس العاصف، ودرجات الحرارة ستنخفض والثلوج ستسقط في الشمال وفي الوسط مع عواصف رعدية وستظل الرياح قوية وقد تكون هناك عواصف تصل سرعتها إلى 100 كلم/س.

وبحسب "يديعوت" العبرية، فان يوم الجمعة والسبت ستبقى الأجواء عاصفة وماطرة.

ترجمة: مؤمن مقداد.

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