مسيرة كشفية في نابلس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

نابلس / سما /

نظمت مجموعة كشافة ومرشدات العربي المسيحي، مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة كشفية في حي رفيديا غرب مدينة نابلس بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي.

وانطلقت المسيرة الكشفية من أمام كنيسة بشارة العذراء مريم للروم الارثوذوكس، مرورا بكنيسة القديس يوستينوس للاتين، وانتهاء بكنيسة الراعي الصالح، فيما عملت الشرطة على تنظيم حركة المرور في شارع رفيديا لتسهيل مرور المسيرة.

وشارك في المسيرة التي سادتها أجواء من الفرح والبهجة، الآباء الروحيون للطوائف المسيحية، ونائب المحافظ عنان الاتيرة، ورئيس البلدية المهندس سميح طبيلة، وممثلو فعاليات ومؤسسات المحافظة المختلفة، الى جانب حشد كبير من المواطنين المسيحيين والمسلمين.

وفي نهاية المسيرة اقام الآباء الروحيون حفل استقبال للمهنئين في قاعة كنيسة الاسقفية العربية (كنيسة الراعي الصالح).

يشار الى ان أقل من الف مسيحي من مختلف الطوائف يعيشون حاليا في مدينة نابلس، ويرتبطون بعلاقات وثيقة مع المواطنين المسلمين الذي يشكلون غالبية سكان المدينة، والمواطنين السامريين الذين يعتبرون اصغر طائفة في العالم. وتعتبر نابلس نموذجا في العيش المشترك بين اتباع الديانات الثلاث.