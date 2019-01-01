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محلل اسرائيلي يدعو لأخذ تهديدات إيران الأخيرة على محمل الجد

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
محلل اسرائيلي يدعو لأخذ تهديدات إيران الأخيرة على محمل الجد


القدس المحتلة / سما /

دعا محلل الشؤون العربية في القناة العبرية 12، إيهود يعاري، إلى أخذ تهديدات مستشار الزعيم الأعلى لإيران علي أكبر ولايتي، التي هدد فيها إسرائيل، على محمل الجد وعدم الاستهانة بها.
 
ووفقا للقناة العبرية 12، أوضح يعاري أن طهران أدركت بعد هجماتها الناجحة على أكبر منشأة نفط في العالم، بأنها قادرة على تنفيذ أعمال انتقامية مشابهة مع إسرائيل في ظل القدرات العسكرية الكبيرة التي تمتلكها في سوريا.
 
وتابع يعاري "إسرائيل فشلت فشلًا استراتيجيًا بسبب عدم تدخلها في الحرب الأهلية السورية من أجل طرد الأسد، حيث إن إسرائيل فضلت بقاء الشيطان المعروف على الشيطان المجهول، الذي قد يأتي بعد رحيل الأسد"، على حد تعبيره.

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