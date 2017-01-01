"يديعوت" تكشف إسرائيل ستنجر قريبًا للمعركة في سوريا.. وإيران لن تقف مكتوفة الأيدي!

القدس المحتلة / سما /

تطرق المحلل العسكري في موقع يديعوت أحرنوت يوئاف زيتون إلى الهجوم الإسرائيلي الأخير على سوريا، محذرا من أن إسرائيل ستجد نفسها قد انجرت إلى أيام من القتال داخل سوريا.



ووفقا للموقع، كشف زيتون أن إسرائيل تعتزم زيادة حدة عملياتها العسكرية الهادفة لثني إيران عن التمركز في سوريا، والتوقف عن تسليح حزب الله والتنظيمات الشيعية في المنطقة.



وأضاف زيتون، أن الحديث يدور عن سياسة قديمة كان اتخذها رئيس الأركان السابق جادي آيزنكوت عام 2017-2018، حيث نفذت إسرائيل آنداك أكثر من 1000 عملية مختلفة ضد الإيرانيين في المنطقة الشمالية.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي قد قلص عملياته على الحدود الشمالية خلال الأشهر الأخيرة، وذلك في أعقاب التوتر مع غزة في أعقاب اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، وفي ظل الخوف من التورط في اشتعال جبهتين في وقت متزامن.



وأوضح زيتون أن هناك تقديرات أمنية إسرائيلية بأن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الضربات الإسرائيلية المستقبلية ضدها، كما أن القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية توصلت إلى قناعة بضرورة العمل ضد إيران في الوقت الحالي لمنع نمو حزب الله جديد في سوريا بالرغم من المخاطر الكبيرة.