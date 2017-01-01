  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"يديعوت" تكشف إسرائيل ستنجر قريبًا للمعركة في سوريا.. وإيران لن تقف مكتوفة الأيدي!

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت" تكشف إسرائيل ستنجر قريبًا للمعركة في سوريا.. وإيران لن تقف مكتوفة الأيدي!


القدس المحتلة / سما /

تطرق المحلل العسكري في موقع يديعوت أحرنوت يوئاف زيتون إلى الهجوم الإسرائيلي الأخير على سوريا، محذرا من أن إسرائيل ستجد نفسها قد انجرت إلى أيام من القتال داخل سوريا.
 
ووفقا للموقع، كشف زيتون أن إسرائيل تعتزم زيادة حدة عملياتها العسكرية الهادفة لثني إيران عن التمركز في سوريا، والتوقف عن تسليح حزب الله والتنظيمات الشيعية في المنطقة.
 
وأضاف زيتون، أن الحديث يدور عن سياسة قديمة كان اتخذها رئيس الأركان السابق جادي آيزنكوت عام 2017-2018، حيث نفذت إسرائيل آنداك أكثر من 1000 عملية مختلفة ضد الإيرانيين في المنطقة الشمالية.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي قد قلص عملياته على الحدود الشمالية خلال الأشهر الأخيرة، وذلك في أعقاب التوتر مع غزة في أعقاب اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، وفي ظل الخوف من التورط في اشتعال جبهتين في وقت متزامن.
 
وأوضح زيتون أن هناك تقديرات أمنية إسرائيلية بأن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الضربات الإسرائيلية المستقبلية ضدها، كما أن القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية توصلت إلى قناعة بضرورة العمل ضد إيران في الوقت الحالي لمنع نمو حزب الله جديد في سوريا بالرغم من المخاطر الكبيرة.

الأكثر قراءة اليوم

تحذيرات : منخفضان جويان من الأربعاء للأحد

ألمانيا ترد على إعلان الجنائية الدولية بشأن إسرائيل.. ماذا قالت؟

هآرتس: جندي إسرائيلي تسبب بكسر جمجمة سيدة في العيسوية

مشروع بحثي إسرائيلي يناقش التهديدات الوجودية الخمسة على الدولة

موقع إسرائيلي يزعم : حماس تسمح بإطلاق الصواريخ بشكل متقطع على المستوطنات

الليكود يلغي الانتخابات الداخلية على قائمة الحزب وساعر يتملق نتنياهو

يديعوت تكشف: "إسرائيل" توقف خططها لضم وادي الأردن خشيةً من الجنائية الدولية

الأخبار الرئيسية

DSC_0605

الرئيس عباس: دولة الاحتلال لا تريد أن تجري الانتخابات في القدس

سواركة

الاحتلال يبرر إرتكاب مجزرة عائلة السواركة بغزة.. وكوخافي: "الحزام الاسود" حققت أهدافها!

ملحم

الحكومة: سنكون أمام خيار التوافق لتجديد الشرعيات في حال رفض إجراء الانتخابات في القدس

سيداو

"شؤون العشائر" تعلق على حالة الجدل حول بعض قرارات اتفاقية "سيداو"

تحليلات إسرائيلية : "التوتر بغزة قلّص الهجمات الإسرائيلية ضد إيران في سورية"