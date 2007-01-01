مصر.. تأييد حكم السجن لناشر كتاب "الملاك!" الإسرائيلي

القاهرة /وكالات/

أيدت محكمة النقض العسكرية في مصر الثلاثاء حكما بحبس خالد لطفي، مؤسس دار نشر تنمية، خمس سنوات بتهمة إفشاء أسرار عسكرية لتوزيعه النسخة العربية من الكتاب الإسرائيلي "الملاك" الذي يتحدث عن قصة أشرف مروان، بحسب شقيقه.

وقال محمود لطفي لوكالة فرانس برس إن محكمة النقض العسكرية أيدت الحكم على خالد لطفي وأصبح نهائيا ولم يعد هناك أي احتمال لخروجه إلا بعفو رئاسي.

وقال عاملون في دار نشر تنمية التي أسسها خالد لطفي (37 عاما)، طالبين عدم الإفصاح عن هوياتهم، إنه ألقي القبض عليه في أبريل 2018 بتهمة "إفشاء أسرار عسكرية" لقيام الدار التي يترأسها بتوزيع النسخة العربية من كتاب "الملاك" أشرف مروان" الصادر عام 2016 للكاتب الإسرائيلي يوري بار جوزيف.

ويروي الكتاب قصة أشرف مروان صهر الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر ويقول إن مروان كان عميلا لإسرائيل.

وكانت النسخة الإنكليزية من الكتاب قد صدرت بعنوان "الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل"، وأنتجته خدمة البث الرقمي نتفليكس فيلما روائيا طويلا، لكن المسؤولين المصريين ينفون الرواية التي يقدمها حول مروان، ويقولون إنه لم يكن جاسوسا.

وبعد وفاته في لندن في يونيو 2007، أقيمت له جنازة رسمية في القاهرة حضرها كثير من المسؤولين الكبار آنذاك وكان جثمانه ملفوفا بعلم مصر.

وقال أحد العاملين في دار تنمية للنشر لفرانس برس "صدر حكم أول درجة ضد خالد لطفي في أكتوبر من محكمة عسكرية ثم أيدته محكمة الاستئناف العسكرية في الرابع من فبراير الماضي".

وأضاف دار تنمية أتلفت كل النسخ العربية لديها من هذا الكتاب في سبتمبر 2017 بعد أن عرفنا أن توزيع الكتاب قد يكون مخالفا للقانون.

وكانت الدار، بحسب المصدر نفسه، طبعت بالاتفاق مع الدار العربية للعلوم في لبنان نسخة في مصر ليكون سعرها في متناول القارئ المصري.

وفي مصر، يلزم ناشر أي كتاب يحمل معلومات عسكرية تقديم الكتاب إلى الجهات المختصة لمراجعته، والحصول على تصريح رسمي قبل نشره، وهو أمر يستغرق عادة وقتا طويلا.

وأطلق كتاب ومثقفون حملة للإفراج عن الناشر، بعد تأييد الحكم للإفراج عنه، لكنها لم تؤت ثمارها.

وكان مدير تحرير مجلة إبداع التي تصدر عن وزارة الثقافة هشام أصلان قد انتقد الحكم على لطفي قائلا في تصريحات لـ"موقع الحرة": "إذا افترضنا أن قصة أشرف مروان هي قضية تخص الأمن القومي أو إفشاء أسرار عسكرية فمن المؤكد أن خالد لطفي لم يتعامل معها من هذه الزاوية، وإنما طباعة نسخة رخيصة الثمن لكتاب متاح في الدول العربية وفي دور العرض".

وأضاف أنه "عندما صدر الكتاب كان التعامل معه على أنها الفرضية الإسرائيلية المزعومة لكاتب إسرائيلي".

وناشدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير الماضي عدم المصادقة على الحكم الصادر بحق ناشر رواية "الملاك" خاصة وأن "الرواية منشورة من قبل في عدة دول".