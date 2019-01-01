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بنك فلسطين يقدم دعمه لافتتاح قاعة متعددة الأغراض في مخيم عين السلطان

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك فلسطين يقدم دعمه لافتتاح قاعة متعددة الأغراض في مخيم عين السلطان


اريحا/سما/

قدم بنك فلسطين دعمه لافتتاح قاعة متعددة الأغراض في مخيم عين السلطان في مدينة أريحا، وذلك ضمن جهود بذلها البنك مع اللجنة الشعبية في المخيم لتنفيذ برامج ومشاريع تنموية مع المجتمع المحلي ومع المؤسسات الدولية لتلبية احتياجات المخيمات.

وجرى حفل الافتتاح بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات واللواء الدكتور توفيق الطيراوي ومحافظ محافظة أريحا جهاد أبو العسل وممثلين عن بنك فلسطين، ورئيس بلدية أريحا سالم غروف، ورؤساء المجالس المحلية وعدد من الشخصيات الرسمية والشعبية وأهالي المخيم.

ويأتي دعم البنك لهذه القاعة انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية وانسجاماً مع رؤيته بالوقوف الى جانب المجتمع المحلي في تطوير البنى التحتية وتأسيس أماكن تسهم في عملية التنمية والتطور الاجتماعي والاقتصادي. كما ويأتي افتتاح هذه القاعة بعد عامين من إنشاء البنك حديقة جديدة للأطفال في مخيم عقبة جبر ضمن مشروع حديق البيارة الذي ينفذه البنك بالشراكة مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ومغتربين فلسطينيين من الخارج.

يذكر بأن تمويل بناء القاعة كان من خلال دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية ، والصندوق العربي الانمائي الاجتماعي – الكويت ، وتم تاثيث القاعه من بنك فلسطين ولجنة مخيم عين السلطان.

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