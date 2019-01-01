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جنين: الضابطة الجمركية تضبط اكثر من 4 طن لحم حبش ممنوع من التداول قادم من اسرائيل

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: الضابطة الجمركية تضبط اكثر من 4 طن لحم حبش ممنوع من التداول قادم من اسرائيل


جنين / سما /

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز ضبط مساء اليوم الثلاثاء في محافظة جنين، 4320 كيلو لحمة حبش قادمة من اسرائيل وممنوع من التداول داخل الاسواق الفلسطينية بناء على قرار وزارة الزراعة وذلك لحماية المنتج المحلي ومربي الثروة الحيوانية. 

وأضاف البيان أن عملية الضبط جاءت بناءً على معلومات دقيقة وصلت الجهاز أفادت بوجودها داخل إحدى الشاحنات القادمة من اسرائيل الى محافظة جنين، وتم نصب كمين وضبط الكمية المذكورة، حيث تم إستدعاء جهات الاختصاص من مديرية الزراعة والصحة والتي بدورها أقرت التحفظ على الكمية؛ نظراً لأنها بضائع ممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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