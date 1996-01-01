غدا.. حماس تعقد مؤتمر صحفي بشأن الانتخابات

غزة / سما /

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء يوم الثلاثاء عن عقد مؤتمر صحفي لها قبل ظهر يوم غد الأربعاء بشأن الانتخابات الفلسطينية والتي لم يصدر الرئيس محمود عباس مرسوما بإجرائها رغم موافقة جميع الفصائل عليها.

وأوضحت حماس في بيان مقتضب لها مساء اليوم أن المؤتمر سيكون في مكتب رئيسها بقطاع غزة يحيى السنوار.

وسلّمت حركة حماس ردها بشأن الانتخابات لرئيس اللجنة قبل نحو أسابيع، ووصف رئيس الحكومة محمد اشتيه مؤخرًا رد الفصائل بأنه "مبشّر"، لكن لم يتم إصدار مرسوم رئاسي رغم مرور عدة أسابيع على تسلّم الرد.

وكان الرئيس محمود عباس قال "إننا ذاهبون إلى الانتخابات بعد أن وافقت عليها جميع التنظيمات"، لكنه أضاف "أنه بقي خطوة واحدة صغيرة، لكنها كبيرة، قضية القدس في عام 1996 و2006 أجرينا الانتخابات لأهل القدس في القدس ولن نقبل أن ينتخب أهل القدس في غير القدس".

ومؤخرا دعت الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس الرئيس عباس للاستجابة للإرادة الشعبية والفصائلية المطالبة بإصدار مرسوم للانتخابات التشريعية والرئاسية، ووقف التعامل مع الانتخابات كقضية حزبية.

وكانت حماس اشترطت سابقًا لقبول المشاركة؛ إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بشكل متزامن، لكنها تراجعت للقبول بعقد انتخابات تشريعية ورئاسية كمرحلة أولى وبشكل غير متزامن، على أن تتواصل الجهود لعقد انتخابات مجلس وطني مستقبلًا، ثم قدمت عدة تنازلات في سبيل إنجاحها.