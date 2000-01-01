فلسطين تتأهل للمرحلة الثالثة بمسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات

رام الله / سما /

تأهلت دولة فلسطين إلى المرحلة الثالثة بمسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS 2020)، وفق ما أعلنه الاتحاد الدولي للإتصالات.

وتضمنت المشاريع التي تأهلت للمرحلة الثالثة، خمسة مشاريع فلسطينية رشحتها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد عقد مسابقة محلية على مستوى الوطن تقدم إليها أكثر من 50 مشروعا، حيث تأهل للمرحلة العالمية الثانية على إثرها 10 مشاريع فلسطينية محلية.

وعلى المستوى الدولي، تقدم أكثر من 2000 مشروع، تأهل 360 مشروعا منها للمرحلة الثالثة، منها المشاريع الفلسطينية الخمسة التالية:

-مشروع (wazza) عن فئة تطبيقات تقنية المعلومات والإتصالات: التعلم الإلكتروني.

-مشروع (sharekna) عن فئة تطبيقات تقنية المعلومات والإتصالات: البيئة الإلكترونية.

-مشروع (Eazy Jobs) عن فئة تطبيقات تقنية المعلومات والإتصالات: التوظيف الإلكتروني.

-مشروع (Skin Cancer Classification Using Machine Learning & Image processing) عن فئة تطبيقات تقنية المعلومات والإتصالات: الصحة الإلكترونية.

-مشروع (منصة المجلس الطبي الفلسطيني الالكترونية) عن فئة تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات: التعلم الالكتروني.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر أن تأهل هذه المشاريع الفلسطينية لمراحل متقدمة من المسابقات العالمية يعد نجاحا للشباب الفلسطيني في مجالات التطبيقات الذكية ومجتمع المعلومات، ودعا كافة أبناء الوطن وذوي العلاقة إلى ضرورة التصويت للمشاريع الفلسطينية الأربعة الفائزة، من خلال الرابط التالي: http://bit.do/palestinewsis

وتعد هذه المسابقة، المنصة العالمية الوحيدة لتحديد وعرض قصص النجاح في تنفيذ خطوط عمل القمة الـ 18، ولإنشاء آلية فعالة لتقييم المشاريع والأنشطة التي تسخر قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في دفع التنمية المستدامة، حيث سيتم توزيع 18 جائزة على كل خط عمل من أهداف التنمية المستدامة SDGs، وسيكرم الفائزون الـ18 في منتدى القمة لعام 2020 الذي سيعقد في الفترة من 6-9 نيسان/إبريل 2020 في جنيف.