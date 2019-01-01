الرئيس يهنئ أبناء شعبنا وقادة وملوك وزعماء دول العالم بأعياد الميلاد

بيت لحم / سما /

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، أبناء شعبنا المسيحيين، وقادة وزعماء وملوك دول العالم والقادة الروحيين الذين يسيرون حسب التقويم الغربي، لمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

ودعا الرئيس، الله عز وجل، أن تعود هذه المناسبة وقد تحققت أماني شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب الرئيس عن أمله بأن نحتفل جميعا بهذا العيد المجيد في الأعوام المقبلة، وقد زال الاحتلال وظلمه عن أرضنا، وحل السلام والعدل في أرض السلام.

وأكد الرئيس عباس أن شعبنا الفلسطيني في الأرض المقدسة بمسيحييه ومسلميه يحتفل بأعياد الميلاد المجيدة، أعيادا دينية ووطنية، لأنها تشكل جزءا من تاريخه ونضاله، وهو يبتهل إلى الله أن تعود هذه المناسبة على الأرض المقدسة وعلى شعوب العالم كافة بالأمن والسلام والاستقرار.