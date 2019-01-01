  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التربية": البنك الدولي يصادق على تمويل مشروع الطفولة المبكرة بقيمة 9 ملايين دولار

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية": البنك الدولي يصادق على تمويل مشروع الطفولة المبكرة بقيمة 9 ملايين دولار


رام الله / سما /

أعلن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الثلاثاء، عن مصادقة البنك الدولي على تمويل مشروع الطفولة المبكرة بقيمة تسعة ملايين دولار، سيتم إطلاقه في شهر شباط المقبل؛ بالتعاون مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك عقب لقائه مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، وفريق البنك الدولي في فلسطين.

واتفق عورتاني وبلحاج على المضي في إجراءات انضمام فلسطين لمجموعة رأس المال البشري، التي تعد مؤشرا مهما لتحسين مؤشرات الأداء للشباب في سوق العمل. 

ولفت وزير التربية إلى أن  البنك الدولي سيدعم جهود فلسطين وطلبها للانضمام إلى مجموعة "الشراكة العالمية من أجل التعليم"، مؤكدا قرار الوزارة بالعودة للمشاركة في الاختبارات الدولية (تيمس وبيسا) التي توفر معايير تستخدم لقياس جودة التعليم.

الأكثر قراءة اليوم

هارتس :خطّةٍ إسرائيليّةٍ للإطاحة بالملك عبد الله بزعم”عدم شرعيته” والتعويل على “ربيعٍ أردنيٍّ”

تحذيرات : منخفضان جويان من الأربعاء للأحد

ألمانيا ترد على إعلان الجنائية الدولية بشأن إسرائيل.. ماذا قالت؟

هآرتس: جندي إسرائيلي تسبب بكسر جمجمة سيدة في العيسوية

موقع إسرائيلي يزعم : حماس تسمح بإطلاق الصواريخ بشكل متقطع على المستوطنات

مشروع بحثي إسرائيلي يناقش التهديدات الوجودية الخمسة على الدولة

الليكود يلغي الانتخابات الداخلية على قائمة الحزب وساعر يتملق نتنياهو

الأخبار الرئيسية

في هجوم حاد وعنيف...الحريري: لن أكون في حكومة بها باسيل ولا أسمح بـ"شيطنة السنة"!

سواركة

الاحتلال يبرر إرتكاب مجزرة عائلة السواركة بغزة.. وكوخافي: "الحزام الاسود" حققت أهدافها!

ملحم

الحكومة: سنكون أمام خيار التوافق لتجديد الشرعيات في حال رفض إجراء الانتخابات في القدس

سيداو

"شؤون العشائر" تعلق على حالة الجدل حول بعض قرارات اتفاقية "سيداو"

تحليلات إسرائيلية : "التوتر بغزة قلّص الهجمات الإسرائيلية ضد إيران في سورية"