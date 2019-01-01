"التربية": البنك الدولي يصادق على تمويل مشروع الطفولة المبكرة بقيمة 9 ملايين دولار

رام الله / سما /

أعلن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الثلاثاء، عن مصادقة البنك الدولي على تمويل مشروع الطفولة المبكرة بقيمة تسعة ملايين دولار، سيتم إطلاقه في شهر شباط المقبل؛ بالتعاون مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك عقب لقائه مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، وفريق البنك الدولي في فلسطين.

واتفق عورتاني وبلحاج على المضي في إجراءات انضمام فلسطين لمجموعة رأس المال البشري، التي تعد مؤشرا مهما لتحسين مؤشرات الأداء للشباب في سوق العمل.

ولفت وزير التربية إلى أن البنك الدولي سيدعم جهود فلسطين وطلبها للانضمام إلى مجموعة "الشراكة العالمية من أجل التعليم"، مؤكدا قرار الوزارة بالعودة للمشاركة في الاختبارات الدولية (تيمس وبيسا) التي توفر معايير تستخدم لقياس جودة التعليم.