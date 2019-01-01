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صدور كتاب "لاعب السرد" لبديعة زيدان

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

صدر عن دارة الاستقلال للثقافة والنشر في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، كتاب "لاعب السرد" (ما قاله الرواة)، للكاتبة والصحافية المتخصصة في الشأن الثقافي بديعة زيدان.

وقال المشرف العام لدارة الاستقلال للثقافة والنشر المتوكل طه، إن الكتاب يلخص تجارب عميقة وثرية لعشرين من أهم الروائيين العرب، وهو ما يجعل منه دليلا للتعرف على حمولة وسيرة وتجربة وآراء ورؤى العشرين روائيا وروائية الذين حاورتهم الكاتبة، ما من شأنه أيضاً المساهمة في تفكيك نصوصهم الإبداعية.

وأضاف ان المكتبة الفلسطينية تفتقد إلى هذا النوع من الكتب، التي تشكل جسراً معرفياً على كتاب لهم وزنهم في الساحة الإبداعية العربية، سيما في حقل الكتابة الروائية.

وأشارت بديعة زيدان، في مقدمة "لاعب السرد"، إلى أن الكتاب شكّل "فرصة مهمة" بالنسبة لها لجمع جزء من حواراتها المتناثرة على مدار الأعوام الماضية، في صحف ومجلات ومواقع إلكترونية، مع روائيين عرب، لكل من "تجربة وعوالمه وحكاياته ورؤاه وفلسفته في الكتابة، لحفظها من تلاشٍ قد يحدث مع الوقت".

جدير بالذكر أن العشرين روائية وروائياً الذين حاورتهم زيدان في كتابها الأول "لاعب السرد"، هم، وفق الترتيب الأبجدي: إبراهيم عبد المجيد، وإبراهيم نصر الله، وأحمد سعداوي، وأحمد المديني، وإلياس خوري، وإلياس فركوح، وأمير تاج السر، وإنعام كجه جي، وجبور الدويهي، وخالد خليفة، وسعود السنعوسي، وشكري المبخوت، وعلي المقري، وليلى الأطرش، ومحمود شقير، ومها حسن، ونبيل سليمان، وواسيني الأعرج، ويحيى يخلف، ويوسف القعيد.

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