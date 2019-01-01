إتلاف 91 مركبة غير قانونية في ترقوميا

الخليل / سما /

أتلفت الشرطة اليوم، وبدعم وإسناد من جهاز الأمن الوطني، 91 مركبة غير قانونية وذلك خلال حملة أمنية في بلدة ترقوميا بمحافظة الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه "واستمراراً لما تقوم به الشرطة من جهود للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية، فقد قامت الشرطة وبإسناد من جهاز الأمن الوطني بتنظيم نشاط شرطي في بلدة ترقوميا لضبط وإتلاف المركبات غير القانونية".

وأضافت :"خلال النشاط تم إتلاف 91 مركبة غير قانونية كانت تسير في شوارع البلدة، حيث تمت عملية الاتلاف بعد التأكد من عدم قانونية هذه المركبات وصلاحيتها للسير على الطرقات، كما تمت مخالفة السائقين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".