  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إتلاف 91 مركبة غير قانونية في ترقوميا

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إتلاف 91 مركبة غير قانونية في ترقوميا


الخليل / سما /

أتلفت الشرطة اليوم، وبدعم وإسناد من جهاز الأمن الوطني، 91 مركبة غير قانونية وذلك خلال حملة أمنية في بلدة ترقوميا بمحافظة الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه "واستمراراً لما تقوم به الشرطة من جهود للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية، فقد قامت الشرطة وبإسناد من جهاز الأمن الوطني بتنظيم نشاط شرطي في بلدة ترقوميا لضبط وإتلاف المركبات غير القانونية".

وأضافت :"خلال النشاط تم إتلاف 91 مركبة غير قانونية كانت تسير في شوارع البلدة، حيث تمت عملية الاتلاف بعد التأكد من عدم قانونية هذه المركبات وصلاحيتها للسير على الطرقات، كما تمت مخالفة السائقين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

الأكثر قراءة اليوم

هارتس :خطّةٍ إسرائيليّةٍ للإطاحة بالملك عبد الله بزعم”عدم شرعيته” والتعويل على “ربيعٍ أردنيٍّ”

تحذيرات : منخفضان جويان من الأربعاء للأحد

ألمانيا ترد على إعلان الجنائية الدولية بشأن إسرائيل.. ماذا قالت؟

هآرتس: جندي إسرائيلي تسبب بكسر جمجمة سيدة في العيسوية

موقع إسرائيلي يزعم : حماس تسمح بإطلاق الصواريخ بشكل متقطع على المستوطنات

مشروع بحثي إسرائيلي يناقش التهديدات الوجودية الخمسة على الدولة

الليكود يلغي الانتخابات الداخلية على قائمة الحزب وساعر يتملق نتنياهو

الأخبار الرئيسية

في هجوم حاد وعنيف...الحريري: لن أكون في حكومة بها باسيل ولا أسمح بـ"شيطنة السنة"!

سواركة

الاحتلال يبرر إرتكاب مجزرة عائلة السواركة بغزة.. وكوخافي: "الحزام الاسود" حققت أهدافها!

ملحم

الحكومة: سنكون أمام خيار التوافق لتجديد الشرعيات في حال رفض إجراء الانتخابات في القدس

سيداو

"شؤون العشائر" تعلق على حالة الجدل حول بعض قرارات اتفاقية "سيداو"

تحليلات إسرائيلية : "التوتر بغزة قلّص الهجمات الإسرائيلية ضد إيران في سورية"