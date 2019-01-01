  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مدير المسجد الأقصى يحذر من حرب دينية

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير المسجد الأقصى يحذر من حرب دينية


القدس المحتلة / سما /

حذر مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني من إشعال فتيل الحرب الدينية، لربط اقتحامات المستوطنين الأقصى المبارك بالأعياد اليهودية، مطالبا الدول العربية والإسلامية القيام بواجبها في حماية المسجد.

وأضاف الشيخ عمر الكسواني :"ما يتم في الأقصى من اقتحامات وحجز هويات وملاحقات للمصلين بقوة السلاح، لا يعطي للجماعات المتطرفة وللشرطة أي حق في الأقصى، فهذا المسجد وبقرار رباني هو مسجد إسلامي".

وحمل الشيخ الكسواني حكومة الاحتلال مسؤولية ردود الأفعال، بسبب الاقتحامات والاستفزازات اليومية في الأقصى.

وقال الشيخ الكسواني :"اليوم هو يوم حزين على الأقصى، لاستباحته من قبل المستوطنين المتطرفين، فالجماعات المتطرفة وقوات الاحتلال تريد فرض واقع جديد بالمسجد، الا ان موظفي الأوقاف الإسلامية والمصلين ورغم ما يواجهونه يرابطون ويواجهون ما يحدث في المسجد ويقومون بواجبهم فيه".

ودعا الشيخ الكسواني الى شد الرحال الى الأقصى والصلاة والتواجد فيه، فالتواجد يبدد المخططات الهادفة لفرض واقع جديد في الأقصى من قبل الجماعات المتطرفة، وقال :"نحن باقون وهم راحلون وسيبقى رباطنا لحماية إسلامية وعروبة الأقصى المبارك".

وكثفت جماعات الهيكل المزعوم خلال هذه الأيام، من دعواتها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، خلال فترتي الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر، بمناسبة أسبوع "عيد الأنوار/ الحانوكاة".

الأكثر قراءة اليوم

هارتس :خطّةٍ إسرائيليّةٍ للإطاحة بالملك عبد الله بزعم”عدم شرعيته” والتعويل على “ربيعٍ أردنيٍّ”

معد لخدمة عدة اسلحة.. موقع عبري يكشف عن مشروع عسكري سري لجيش الاحتلال كلف مليارات

تحذيرات : منخفضان جويان من الأربعاء للأحد

هآرتس: جندي إسرائيلي تسبب بكسر جمجمة سيدة في العيسوية

موقع إسرائيلي يزعم : حماس تسمح بإطلاق الصواريخ بشكل متقطع على المستوطنات

ألمانيا ترد على إعلان الجنائية الدولية بشأن إسرائيل.. ماذا قالت؟

مشروع بحثي إسرائيلي يناقش التهديدات الوجودية الخمسة على الدولة

الأخبار الرئيسية

سواركة

الاحتلال يبرر إرتكاب مجزرة عائلة السواركة بغزة.. وكوخافي: "الحزام الاسود" حققت أهدافها!

ملحم

الحكومة: سنكون أمام خيار التوافق لتجديد الشرعيات في حال رفض إجراء الانتخابات في القدس

سيداو

"شؤون العشائر" تعلق على حالة الجدل حول بعض قرارات اتفاقية "سيداو"

تحليلات إسرائيلية : "التوتر بغزة قلّص الهجمات الإسرائيلية ضد إيران في سورية"

كنيست الاحتلال يخصص 34 مليون شيكل لدعم الاستيطان في الضفة الغربية