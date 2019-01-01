مدير المسجد الأقصى يحذر من حرب دينية

القدس المحتلة / سما /

حذر مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني من إشعال فتيل الحرب الدينية، لربط اقتحامات المستوطنين الأقصى المبارك بالأعياد اليهودية، مطالبا الدول العربية والإسلامية القيام بواجبها في حماية المسجد.

وأضاف الشيخ عمر الكسواني :"ما يتم في الأقصى من اقتحامات وحجز هويات وملاحقات للمصلين بقوة السلاح، لا يعطي للجماعات المتطرفة وللشرطة أي حق في الأقصى، فهذا المسجد وبقرار رباني هو مسجد إسلامي".

وحمل الشيخ الكسواني حكومة الاحتلال مسؤولية ردود الأفعال، بسبب الاقتحامات والاستفزازات اليومية في الأقصى.

وقال الشيخ الكسواني :"اليوم هو يوم حزين على الأقصى، لاستباحته من قبل المستوطنين المتطرفين، فالجماعات المتطرفة وقوات الاحتلال تريد فرض واقع جديد بالمسجد، الا ان موظفي الأوقاف الإسلامية والمصلين ورغم ما يواجهونه يرابطون ويواجهون ما يحدث في المسجد ويقومون بواجبهم فيه".

ودعا الشيخ الكسواني الى شد الرحال الى الأقصى والصلاة والتواجد فيه، فالتواجد يبدد المخططات الهادفة لفرض واقع جديد في الأقصى من قبل الجماعات المتطرفة، وقال :"نحن باقون وهم راحلون وسيبقى رباطنا لحماية إسلامية وعروبة الأقصى المبارك".

وكثفت جماعات الهيكل المزعوم خلال هذه الأيام، من دعواتها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، خلال فترتي الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر، بمناسبة أسبوع "عيد الأنوار/ الحانوكاة".