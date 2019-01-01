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جنين: حركة "فتح" تكرم عددا من المدراء والمعلمين في قرية العرقة

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

كرّمت حركة "فتح"، إقليم جنين منطقة الشهيد عبد القادر الحسيني، في قرية العرقة غرب جنين، اليوم الثلاثاء، 78 مديرا ومعلما.

وأكد المتحدثون، خلال حفل التكريم، أن دعم المسيرة التعليمية ومتابعة وتكريم المعلمين سيظل على رأس اهتمامات حركة "فتح"، تقديرا لدور المعلم في بناء المجتمع الفلسطيني، وهنأوا المعلم الفلسطيني بعيده وبيوم المعلم.

وشددوا على السير على خطى الشهيد الراحل أبو عمار وخليفته الرئيس محمود عباس، نحو بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيدين بالدور الوطني والريادي المتميز للمعلم الذي خرج القادة العظماء وما زال مستمرا في أداء رسالته التعليمية.

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