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تشييع جثمان المناضل ناصيف عواد في عين عريك غرب رام الله

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان المناضل ناصيف عواد في عين عريك غرب رام الله


رام الله / سما /

شيعت جماهير شعبنا في قرية عين عريك غرب رام الله، اليوم الثلاثاء، جثمان المناضل ناصيف عواد، إلى مثواه الأخير في مقبرة القرية.

وشارك في التشييع عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، وفيصل عرنكي، إلى جانب شخصيات رسمية ومواطنين.

وفي كلمته، نقل أبو يوسف تعازي القيادة الفلسطينية بالمناضل، مؤكدا أنه ابن الكل الفلسطيني، وتقدم المراكز والصفوف الأولى لتجسيد نضال وكفاح شعبه وأمته وقضيته.

وأضاف ان ناصيف عواد الفلسطيني الانتماء والعربي القومية كان حريصا على القرار المستقل، والتمسك بالحقوق، وعضوا في المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأصبح أمين سر جبهة التحرير العربية عام 1990.

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