شاهد.. غزة حاضرة في احتفالات الميلاد في بيت لحم

بيت لحم /سما/

شارك 14 كشافا من قطاع غزة، باحتفالات عيد الميلاد المجيد في بيت لحم، حسب التقويم الغربي.

وحظيت المجموعة لدى دخولها ساحة المهد باستقبال حار باعتبارها المشاركة الأولى لها منذ سنوات، بفعل الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائلي على قطاع غزة.

وقال القائد العام لمجموعة الكشافة الارثوذكسية العربية في غزة ماجد ترزي: "نحن اليوم نعيش أجواء بهجة وفرح غابت عنا منذ سنوات، سعداء جدا ونحن على بلاط كنيسة المهد، نرى المسلم والمسيحي يحتفل بهذه المناسبة".

وأضاف ترزي، الذي لم يشارك في كشافة الميلاد في بيت لحم منذ 20 عاما، "رغم كل الصعوبات والإجراءات من قبل الاحتلال نحن اليوم انتصرنا بإرادتنا على هذه الغطرسة ومن حضر يمثل قطاع غزة، وان كانت في القلب غصة بسبب منع الاخرين من القدوم، فلم يسمح الا لـــ14 من بين 80 كشافا".

واكد ان رسالتنا اليوم من قلب مهد المسيح موجهة للمحتل، "مهما مارست من عنجهية وغطرسة، نحن صامدون على ارضنا ولن نستكين وسنمارس طقوسنا الدينية ونحتفل بمناسباتنا معا موحدين".

حنين الجلدة، عبرت عن سعادتها بالقدوم إلى بيت لحم والاحتفال بعيد الميلاد، وقالت: لأول مرة أكون في مهد المسيح وشعوري لا يوصف، حلم تحقق".

من جانبه، قال غطاس حاكورة: "سعيد جدا لتواجدي في بيت لحم، لكن فرحتي كانت ستكون أكبر لو حضر معنا كافة الزملاء من غزة".