ألمانيا ترد على إعلان الجنائية الدولية بشأن إسرائيل.. ماذا قالت؟

القدس المحتلة / سما /

في أول رد لها على إعلان المدعية في محكمة الجنايات الدولية الشروع بالتحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين، أكد ألمانيا اليوم، معارضتها لما أسمته "محاولات تسييس المحكمة عبر أحداث كهذه".



وبحسب قناة "كان" العبرية، قالت الحكومة الألمانية في بيان صدر عنها: إنها تثق مع ذلك بالمحكمة وباستقلاليتها، معربةً عن يقينها في أن يتم حل مسألة الدعوى التي قدمتها السلطة الفلسطينية إليها.



من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الإسرائيلي بإعلان الحكومة الألمانية، وقال المتحدث باسم الوزارة ليؤور خياط: إن "إسرائيل تؤمن بأن الطريقة الوحيدة لحل المسائل العالقة لا تمر عبر المحكمة بل عن طريق الحوار مع الفلسطينيين".