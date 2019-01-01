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الشرطة تؤمن وتشارك بمراسم استقبال المدبر الرسولي لطائفة اللاتين

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تؤمن وتشارك بمراسم استقبال المدبر الرسولي لطائفة اللاتين


بيت لحم / سما /

شاركت الشرطة عصر اليوم بمراسم استقبال المدبر الرسولي لطائفة اللاتين المطران بيير باتيستا وقدمت بطاقات التهنئة والورود للمحتفلين بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تسير وفقا للتقويم الغربي .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن العقيد حقوقي طارق الحاج مدير شرطة المحافظة  شارك  بمراسم استقبال مهيب جرى في ساحة مهد السيد المسيح في بيت لحم للمطران بيير باتيستا إلى جانب المحافظ كامل حميد محافظة بيت لحم ومعالي الوزيرة رولا معايعة وزيرة السياحة والآثار والدكتور رمزي خوري رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس والسيد انطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم، والعميد ناظر عمر قائد المنطقة وقادة الأجهزة الأمنية وعدد من الوزراء وحشد كبير من المسؤولين وكبار رجال الدين والآلاف من المواطنين والزوار والسياح الأجانب.

وأكدت،  أن الشرطة شرعت بتطبيق الخطة الخاصة التي أعدتها تنفيذا لتوجيهات سيادة اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد، فمنذ ساعات الصباح الأولى انتشرت دوريات الشرطة الراجلة والمحمولة في الطرقات والمفارق المؤدية إلى ساحة وكنيسة المهد بهدف تأمين وصول موكب المطران القادم من القدس حيث يتقدمه عشرات الفرق الكشفية ومركبات الشرطة.

كما وحرصت الشرطة في هذا اليوم على تعزيز فرحة المحتفلين من جهة وتسهيل حركة مواطني المحافظة كالمعتاد وعدم تعطيل حركة السير بالطرقات حيث لم يتم تسجيل أي حادثة قد حصلت بالمحافظة .

وأضافت،  أن طاقم فرع العلاقات العامة والإعلام بشرطة بيت لحم وعدد من الضباط وعناصر الشرطة  قاموا بتوزيع الورود وبطاقات التهنئة والمقدمة باسم المديرية العامة للشرطة الى المواطنين والسياح المحتفلين بعيد الميلاد المجيد وسط إعجاب وتقدير المواطنين .

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