شعث يدعو بلجيكا للاعتراف بدولة فلسطين دعما لحل الدولتين

رام الله / سما /

أطلع رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية نبيل شعث، وفدا بلجيكيا على آخر التطورات والمستجدات السياسية الفلسطينية.

وتطرق شعث خلال اللقاء الذي عقد بمقر المنظمة في مدينة رام الله، لإجراءات وسياسات حكومة الاحتلال تجاه شعبنا الفلسطيني، والمتمثلة بسياسات الاستيلاء على الأراضي والمياه وتهجير السكان والاعتقالات اليومية والتوسع الاستيطاني والتهديدات المتواصلة بضم منطقة الاغوار، والرامية لمنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة وتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب بلجيكا ودول العالم، برفض الاجراءات الاسرائيلية التي تقوم بها، والمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والعمل الجاد لإلزام اسرائيل بإنهاء احتلالها، وحماية حل الدولتين كخيار امثل لإحلال السلام وانهاء الصراع.

واوضح أن اسرائيل تسعى من خلال سياساتها العنصرية تلك لتقويض فرص الحل السلمي للصراع، ومنع تطبيق حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية التي تعيش جنبا الى جنب مع إسرائيل.

وشدد على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي تنص صراحة على حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وحق تقرير المصير وعودة اللاجئين.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، اشاد شعث بعمق العلاقات التاريخية بين فلسطين وبلجيكا، وبالدعم المتواصل الذي تقدمه للشعب الفلسطيني على مختلف المستويات، مؤكدا ضرورة اعتراف بلجيكا بالدولة الفلسطينية، لأهمية ذلك في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ودعم خيار حل الدولتين.

يذكر أن الوفد البلجيكي يزور فلسطين لمناسبة اعياد الميلاد وللاطلاع على الاوضاع الفلسطينية، بالتنسيق مع دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير، التي نظمت برنامجا للوفد يتضمن لقاءات مع عدد من المسؤولين الرسميين والمؤسسات الحقوقية، وجولة في عدد من مدن الضفة للاطلاع على الاوضاع.