الاحتلال منع 7984 شخصا من السفر في السنوات الخمس الماضية

رام الله / سما /

قال مركز الدفاع عن الحريات والحقوق "حريات"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعت 7984 شخصا من السفر خلال السنوات الخمس الماضية، 9% من بينهم نساء.

وأكد "حريات" في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن 310 حالات منع سفر وثقت منذ بداية العام الجاري من بينها 7 نساء، مشيرا إلى أن هذا التوثيق لحالات منع فردية، ويستثنى حالات المنع الجماعي التي كانت تطال أحياناً محافظة بأكملها كما حصل في محافظة الخليل عام 2014.

وأضاف انه يواصل جهوده في مناهضة سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتقييد حرية الحركة والتنقل، بما في ذلك منع السفر المستمر منذ عقود وعلى نحو يطال عشرات الآلاف من المواطنين، ويلحق ضررا فادحا في مسارات رئيسية من حياتهم.

وبين مركز "حريات" أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي أكدتها أحكام القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أنه قدم المساعدة القانونية لـ130 مواطنا ومواطنة ممنوعين من السفر، ونجح في رفع حالة المنع عن 57 شخصا منهم 9 نساء، فيما تم رفض 42 شخصا وما زالت بقية الحالات الأخرى قيد المتابعة.

وشدد على أهمية تضافر جهود المؤسسات الدولية والأمم المتحدة، لوضع حد لهذه السياسة التي تجد تعبيراتها في استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وفرض قيود مشددة للغاية على الحركة والتنقل من وإلى غزة والقدس، وإقامة الحواجز العسكرية التي تعيق الحركة والتواصل، وتشكل ميدانا للقتل العمد والتنكيل بالمواطنين وإذلالهم والمس بكرامتهم الإنسانية.