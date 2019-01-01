غنيم يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي آفاق التعاون

رام الله / سما /

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج، آفاق التعاون المستقبلية بين الجانبين في دعم وتطوير برامج ومشاريع خدماتية وتنموية في قطاع المياه.

وأكد غنيم ضرورة ايلاء سلطة المياه أهمية كبرى للتواصل مع المجتمع المحلي، ومشاركة الشباب وتفعيل دور المرأة في قطاع المياه، واهمية مشاركة البنك في تعزيز الخطوات التي تعمل عليها سلطة المياه في هذا الجانب.

وتحدث عن المشاريع الهامة والاستراتيجية التي عملت سلطة المياه على تنفيذها في الضفة وغزة، وكان آخرها تشغيل مشروع شمال غزة الطارئ، وإعادة العمل في مشروع محطة الخليل، واستكمال التمويل لبرنامج محطة التحلية المركزية وبدء مرحلة التنفيذي، إضافة إلى محطات التحلية الصغيرة ومحطات المعالجة في غزة وخان يونس.

وطالب غنيم ضيفه بضرورة الاسراع في اعتماد البنك الدولي للمشاريع التي تم تحضيرها بشكل مشترك بين الجانبين، خاصة مشروع الاعمال المصاحبة لمحطة التحلية في الجنوب والوسط ومشروع الصرف الصحي، وضرورة بدء البنك بحشد الدعم اللازم لتمويل مشروع تطوير منظومة المياه في الضفة الغربية.

وكانت بعثة البنك الدولي برئاسة بلحاج قد زارت محطة معالجة شمال غزة، وأكد تقديره للجهود التي بذلتها سلطة المياه في تنفيذ واقامة هذا المشروع الضخم، مثمناً دور سلطة المياه من خلال التجارب والبرامج الجديدة التي تسعى الى تطبيقها بإشراك كافة الفئات، وتحديدا قطاع الشباب وما يمكن تحقيقه برفد هذا القطاع بالعديد من التجارب والخدمات الجديدة التي تساهم في تحسين الوضع المائي الفلسطيني، مؤكدا استعداد البنك لدعم وتوفير الاحتياجات اللازمة للمشاريع المستقبلية كشريك رئيسي مع سلطة المياه.