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عاملة سابقة في منزل نتنياهو تشرح معاناتها وتؤكد: زوجته سارة مضطربة نفسيا

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
عاملة سابقة في منزل نتنياهو تشرح معاناتها وتؤكد: زوجته سارة مضطربة نفسيا


القدس المحتلة / سما /

وصفت عاملة سابقة في منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زوجته سارة، بأنها مضطربة نفسيا، كاشفة عن بعض السلوكيات لها داخل المنزل.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها العاملة سيلفي التي كانت تعمل قبل أقل من شهر في منزل نتنياهو، لإذاعة 103FM المحلية، نقلتها صحيفة "معاريف" العبرية.

وقالت سيلفي، إن زوجة نتنياهو كانت تصرخ في وجهها وتمنعها من مغادرة المنزل ورفعت في وجهها ذات مرة "مكواة ساخنة"، مضيفة: "لا أتمنى لأحد أن يواجه ما مررت به على مدى خمسة أشهر لدى السيدة (سارة)، مررت بجحيم، عانيت، بكيت، يمكنها أن تقول إني كاذبة، فلتقل ما تشاء، علي أن أخرج ما في قلبي".

وأضافت: "كان الوضع صعبا، مررت بحالة نفسية سيئة، لم تكن (سارة) تسمح لي بالخروج من المنزل، لم أكن أتحدث مع أصدقائي (..) لم يكن باستطاعتي ترك العمل، فأنا سيدة أعيش بمفردي، وبحاجة لكسب قوت يومي، وعندما وجدت عملا آخر قررت المغادرة".

وأشارت العاملة إلى أن سارة نتنياهو "كانت تتصرف بشكل مختلف في وجود رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، وكذلك عندما يكون أحد أولادها قريبا، كانت تخشى أن تصرخ في وجهي أمامهم"، مشددة أن سارة نتنياهو ليست طبيعية من الناحية النفسية.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها إحدى العاملات زوجة نتنياهو بإساءة معاملتها، حيث أدلت الأخيرة الاثنين، بإفادتها أمام محكمة بالقدس في دعوى قضائية تقدمت بها ضدها شيرا ريفن، العاملة السابقة في منزل رئيس الوزراء، بتهمة التنكيل بها، في قضية باتت تعرف إعلاميا بـ"التشغيل المهين".

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