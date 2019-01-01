الحكومة: سنكون أمام خيار التوافق لتجديد الشرعيات في حال رفض إجراء الانتخابات في القدس

رام الله / سما /

قال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن شركة كهرباء إسرائيل ترفض التخلي عن فرض عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني، من خلال فصل التيار عن مناطق امتياز شركة كهرباء محافظة القدس، بسبب تراكم الديون.

وأضاف ملحم في حديث عبر إذاعة "أجيال" المحلية، بأن الشركة الإسرائيلية تُصر على سياسة تقنين التيار رغم استعداد شركة القدس والحكومة الفلسطينية لجدولة الديون، بما يؤكد أن السلوك الإسرائيلي نابع من دوافع أخرى أهمها استهداف وجود شركة كهرباء محافظة القدس، وإعاقة برنامج الحكومة الاقتصادي.

وحول اتفاقية "سيداو"، أكد، بأن الحكومة لن تقدم على ما من شأنه أن يمس بتعاليم الشريعة الإسلامية، والقيم المتوارثة، في ضوء وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي وبما يضمن الحقوق الكاملة للنساء دون تمييز.

وفيما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية، شدد على أن الانتخابات لن تجرى دون القدس، وفي حال رفضها ومنعها بقوة جيش الاحتلال، فإن الحالة الفلسطينية ستكون أمام خيار التوافق لتجديد الشرعيات خصوصاً مع حالة التوافق بين مختلف القوى السياسية على البرنامج، والرؤيا تجاه الصراع مع الاحتلال.

وبشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية، لفت ملحم، إلى إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا عن وجود أساس لفتح تحقيق بجرائم الحرب في الأراضي المحتلة، يمثل تطوراً استراتيجياً لا يرتبط فقط بمعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيلية وانما منع اعتداءات إسرائيلية جديدة، مشيراً إلى اقادم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إلغاء اجتماع تحضري لضم الأغوار تخوفاً من المحكمة.

وبشأن الحريات العامة، أكد على الانفتاح الكامل تجاه وسائل الإعلام والصحفيين وصون الحريات العامة، مشيراً إلى أن العمل جار لاستكمال تشريع قانون الحق في الحصول على المعلومات، بما يراعي الخصوصية الفلسطينية.

ودعا ملحم، الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت بالتخلي عن سياسة الاغلاق القسري للجامعة، وفتح أبوابها توطئة للشروع في حوار مع الإدارة التي وصف مواقفها بالعقلانية.