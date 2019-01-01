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الداخلية بغزة تنشر كشفاً جديداً للسفر عبر معبر رفح

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تنشر كشفاً جديداً للسفر عبر معبر رفح


غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء، كشفاً جديداً للسفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الداخلية أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة (11) + الحافلتان: (12) و(13) من كشف (12/18).

كما سيكون متاحاً للحافلتين: الأولى، والثانية حتى الرقم (100) من الكشف الجديد (12/25).

وطالبت الداخلية المواطنين بالتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وشددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط الكشف الجديد (12/25):

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