الاتيرة: انتهاكات الاحتلال بحق البيئة ترتقي لمستوى جرائم حرب

رام الله / سما /

قالت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الاتيرة إن انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق البيئة ترتقي لجرائم حرب مشيرة الى انهم بصدد انهاء تقرير شامل حول البيئة بالأراضي الفلسطينية برعاية أممية وبإشراف خبراء دوليين يعكس الحالة الحقيقية لواقع البيئة.

وأضافت الأتيرة في حديث لإذاعة " صوت فلسطين "الرسمية اليوم الثلاثاء، ان اسرائيل تنشئ مشاريع في القدس وترصد مئات الملايين من الشواقل لها وتستولي من خلالها على اراضي المواطنين وتمنعهم من استغلال اراضيهم وطردهم منها خاصة التجمعات البدوية القريبة من مشاريعهم التي لا تُعرف ماهيتها بعد.

وتابعت الأتيرة أن سلطات الاحتلال سرقت ولا زالت تسرق المياه الجوفية وتحولها للمستوطنات وتستولي على مياه نهر الاردن وتسيطرعلى الينابيع وتحولها لمناطق سياحية وتنهب موارد البحر الميت وموارد بحر غزة حيث سرقت الحق الفلسطيني باستغلال الغاز الطبيعي هناك.

وأوضحت الاتيرة فيما يتعلق بقطاع غزة، أن الحكومة لاتتمكن من القيام بمسؤولياتها هناك بسبب سيطرة حركة حماس على القطاع فالعمل هناك يحتاج لتواجد دائم من الخبراء والمختبرات لاجراء الابحاث ولكن رغم ذلك تحاول الحكومة تنفيذ مشاريع للحفاط على حياة الانسان حيث افتتحت اكبر مكب نفايات في القطاع قبل أشهر.