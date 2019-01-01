السعدي: اسرائيل تشن حملة مجنونة على الجنائية الدولية

القدس المحتلة / سما /

أكد عضو القائمة المشتركة في الكنيسيت أسامة السعدي ، أن الحكومة الاسرائيلية والمؤسسة القضائية بدأت بشن حملة لنزع الشرعية عن المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدار الأخيرة قرارا بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال في الارض المحتلة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار الحملة المجنونة التي تشنها اسرائيل على المحكمة الدولية رغم كل انتهاكاتها التي تصنف ضمن جرائم الحرب .

واضاف السعدي في حديث لإذاعة " صوت فلسطين "الرسمية اليوم الثلاثاء،انه رغم الحملة التي تشنها اسرائيل على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية لنزع الشرعية عنها الا ان الحقيقة ان هناك ملفات وجرائم حرب من بينها الاستطيان وفق القانون الدولي ويجب محاكمة اسرائيل على كل هذه الجرائم.

وفيما يتعلق بقرار وزير التربية والتعليم الاسرائيلي بشطب اللغة العربية من المنهاج ، اعتبر السعدي هذا القرار جزءا من تطبيق قانون القومية العنصري، مشددا في السياق على ضرورة العمل على إقصاء اليمين والمتطرفين عن الحكم،

وعلى رأسهم بنيامين نتانياهو ، خلال انتخابات الكنيسيت القادمة.