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اسرائيل توضح موقفها من الدخول بمواجهة عسكرية مع تركيا

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل توضح موقفها من الدخول بمواجهة عسكرية مع تركيا


القدس المحتلة / سما /

أعلن قادة الاحتلال "الاسرائيلي"، انه لا توجد لديهم الرغبة في إرسال سفن للدخول في مواجهة عسكرية مع تركيا.

 وجاءت تلك التصريحات بعد إعلان انقرة تنقيبها عن الغاز في البحر المتوسط، وعقد اتفاقية مع ليبيا.

ورفض مسؤولون "إسرائيليون"، الاتفاقية الموقعة بين الجمهورية التركية مع حكومة فايز سراج الليبية، في تشرين الثاني الماضي، التي قضت بموجبها ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط.

 وقال وزير خارجية الاحتلال "إسرائيل كاتس"، :إنّ نتنياهو ابلغ رئيس قبرص، الجمعة الماضية، معارضته الاتفاقية بين انقرة وطرابلس، باعتبارها غير قانونية".

واضاف، ان رئيس وزراءه سيتوجه إلى اليونان الاسبوع المقبل، للبحث عن بناء خط أنابيب تحت البحر لتصدير الغاز لدول اوروبا، بحسب قناة 13 العبرية.

يشار إلى ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قد وقع مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فايز سراج، الشهر الماضي، تتعلق بالتعاون المتبادل في الشقي الامني والعسكري، إلى جانب تحديد مناطق الصلاحية البحرية، فيما رفضت كلاً من مصر واليونان وقبرص الاتفاقية.

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