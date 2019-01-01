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ضبط 5 أشخاص بحوزتهم نصف كيلو غرام مخدرات

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط 5 أشخاص بحوزتهم نصف كيلو غرام مخدرات


رام الله / سما /

قالت الشرطة اليوم الثلاثاء، إنها قبضت على خمسة اشخاص بحوزتهم مواد مخدرة يشتبه أنها الهروين والقنب الهندي في بلدة بيرنبالا شمال غرب القدس المحتلة.

وذكرت الشرطة، أن معلومات وصلت لمكافحة المخدرات بشرطة الضواحي تفيد بتواجد خمسة أشخاص بمنزل أحد تجار ومروجي المخدرات، يقومون بتجهيز كمية من المواد لتوزيعها، وعلى الفور تم استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل، وتحركت قوة من المكافحة تساندها قوة المديرية ومركز شرطة بدو إلى المكان وتم القبض على المشتبه بهم وبتفتيش المنزل وتفتيشهم عثر بحوزتهم وداخل المنزل على مواد يشتبه انها مخدرة من نوع الهروين بلغ وزنها (17 غم) ومادة خضراء اللون يشتبه أنها مادة القنب الهندي بلغ وزنها (520) غرام، وأكياس فارغة لتعبئة المواد المخدرة.

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