تجريف إسرائيلي في جالود لتوسعة مستوطنتي شيلو وشيفوت راحيل

نابلس / سما /

باشر مستوطنون اليوم الثلاثاء، عمليات تجريف في أراضي قرية جالود جنوب شرق نابلس، لتوسعة مستوطنتي "شيلو" و"شفوت راحيل".

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس إن جرافات الاحتلال شرعت منذ الصباح بأعمال تجريف واسعة على أراضي قرية جالود، في الحوض رقم 13 موقع "الخفافيش"، لتوسعة مستوطنة "شفوت راحيل" وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في هذه المستوطنة المقامة على أراضي جالود والقرى المجاورة.

وفي الوقت نفسه، بدأت الجرافات بأعمال تجريف في الحوض رقم 12 من أراضي جالود موقع "راس مويس" لتنفيذ الخطة الاستيطانية 22/205 التي تستهدف أراضي المواطنين في جالود وقريوت، لتوسيع مستوطنة "شيلو" وبناء أكثر من 175 وحدة سكنية استيطانية جديدة.

وقال دغلس إن أعمال التجريف تجري على الرغم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في العام الماضي بوقف جميع أعمال البناء والتوسع في مستوطنة "شفوت راحيل".

وكان مجلس قروي جالود ومجلس قروي قريوت قد بادرا من خلال منظمة "يش دين" الحقوقية لتقديم الاعتراض على الخطة الاستيطانية المذكورة فور الإعلان عنها، والتي تستهدف مساحات واسعة من أراضي القريتين.

وعلى الرغم من أن الاعتراض منظور فيه لدى المحكمة العليا، إلا أن جرافات الاحتلال بدأت أعمال التجريف الفعلي في الجزء المستهدف من حوض رقم 12 من أراضي جالود, دون انتظار نتائج الاعتراض.

ولفت دغلس إلى أن المنطقة الجنوبية الشرقية من محافظة نابلس، في المنطقة الواقعة بين محافظتي نابلس ورام الله، تعتبرها حكومات الاحتلال المتعاقبة هدفاً لمشروعها الاستيطاني الكبير في هذه المنطقة المهمة، وبإقامة كتلة استيطانية كبيرة في هذه المنطقة، ستكمل سلطات الاحتلال الفصل التام بين شمال الضفة ووسطها وجنوبها.

ويتم استهداف مساحات واسعة من أراضي قرى جالود وقريوت وترمسعيا والمغير، والتي تقع في قلب المشروع الاستيطاني الضخم والخطير في هذه المنطقة المهمة من الناحية الاستراتيجية، كونها تشرف على كامل منطقة الاغوار ومنطقة رام الله ونابلس، وتعمل جرافات الاحتلال ليل نهار في العلن والخفاء, وبالقوة العسكرية، للاستيلاء على المزيد من أراضي القرى الأربع.

وباتت هذه القرى هدفا لإقامة كتلة استيطانية ضخمة امتداداتها مجموعة من البؤر الاستيطانية المنتشرة على رؤوس التلال والجبال الواقعة بين مستوطنة "شيلو" وشارع "ألون" شرقا، على مساحات آخذة في التوسع والازدياد على حساب أراضي جالود الجنوبية.